Son Dakika Haberleri: Genç Kızın Ölümü Şüpheli Bulundu

Genç Kızın Ölümü Şüpheli Bulundu

37 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu.

Genç Kızın Ölümü Şüpheli Bulundu, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı apartta ölü olarak bulundu. Genç kızın ölümü ekiplerce şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de bir apartta yaşayan Hicran B.'den (22) bir süre haber alamayan arkadaşları genç kızın odasına girdi. Burada genç kızı hareketsiz olarak gören arkadaşları büyük şok yaşayarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri hemen Hicran B.'yi Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırdı. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Merkezine gönderildi.

Hicran B.'nin kesin ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:48 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, Genç, 3. Sayfa
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