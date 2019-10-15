Son Dakika Haberleri: Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı

49 dakika önce

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarparak kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Genç kızın ölümüne neden olan sürücü yakalandı, System.String[]

Nevşehir'de üniversite öğrencisine çarparak kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.


Dün gece meydana gelen kazada, Zübeyde Hanım Caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan 23 yaşındaki Yasemin Gül'e, Burhan E. yönetimindeki 50 DR 8304 plakalı otomobil çarptı. Kazada Yasemin Gül hayatını kaybederken, sürücü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri gece boyunca yaptığı çalışmalar neticesinde otomobil sürücüsü Burhan E.'yi Avanos ilçesinde bir bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.


Burhan E. hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - NEVŞEHİR

Yasemin Gül, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:54 Kaynak: İHA
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