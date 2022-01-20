Gençlerin tasarruf ampullü uyuşturucu partisi faciayla sonlandı - Son Dakika

Gençlerin tasarruf ampullü uyuşturucu partisi faciayla sonlandı

DENİZLİ - Denizli'de birlikte geldikleri apartta, tasarruf ampulüyle uyuşturucu partisi yapan gençlerin eğlencesi faciayla sonlandı. Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden genç kızın iki erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde 21 yaşındaki Ayşegül Meci, erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K. ile beraber 09 KR 009 plakalı otomobille aparta geldi. Burada tasarruf ampulüyle uyuşturucu kullanan gençler, bir süre takıldıktan sonra apartta geceyi beraber geçirdi. Ertesi gün birden fenalaşan Meci, ağzından köpükler gelerek fenalaşıp yere yığıldı. Burada M.A., 112 ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Meci'nin nabzını kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri genç kızın erkek arkadaşı olan M.A. ve Ş.K.'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirirken, çevrede ise incelemeler yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan; 2 arkadaşıyla beraber kaldığı sırada hayatını kaybeden genç kızın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin arından ortaya çıkacağı belirtildi. Olay ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A. ve Ş.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.