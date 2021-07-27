Genç kızın sır ölümü! Düğünden "İşim var" diyerek çıktı, 2 gün sonra cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Bir girişimcinin bittiği andır! Hepsini açtığı çukura gömdü, 500 bin TL kaybı var

5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! İsyan ettiren durumun tek sebebi var

Didim'de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BOŞ BİR ARSADA BULUNDU

İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait cansız beden bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cansız bedenin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu ve vücudunda kesici alet izlerinin bulunduğu tespit edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tayhan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incele çalışmalarının ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, genç kızım kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.