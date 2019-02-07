Genç Kızın Şüpheli Ölümü
41 dakika önce
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Filistin uyruklu genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan baba tutuklandı, ağabey adliyeye sevk edildi.
Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde, Filistin
uyruklu genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis ekiplerinin çalışması sonucu cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan baba tutuklandı, ağabey adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Filistin uyruklu Siwar K'nin (20) balkondan düşerek ölümüne ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelinin yurt dışına kaçması ihtimaline harekete geçen ekipler, yapılan istihbari çalışmalar sonucu şüphelinin İstanbul
'un Sultanbeyli
ilçesindeki bir otelde saklandığını ve uçak saatini beklediğini belirledi. Y.K, söz konusu otele yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Dün, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Z.K tutuklanırken, cinayet zanlısı Y.K. ise bugün adliyeye gönderildi.
Öte yandan, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin balkondan attıkları Siwar Keblaw'ı taşımaları yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:55 Kaynak: AA
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