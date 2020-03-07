Son Dakika › Güncel › Genç kızın telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
Genç kızın telefonunu gasbeden şüpheli yakalandı (2)
15 dakika önce
GASPÇI TUTUKLANDIAntalya'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:09 Kaynak: DHA
GASPÇI TUTUKLANDI
Antalya'da, yanında iki kuzeniyle yürüyüşe çıkan B.K.'nin elindeki telefonunu alıp kaçan M.Ö, 'gasp, yağma' suçundan mahkemece tutuklandı.
Son Dakika Malta eriğinde ilk hasat yapıldı, kilogramı 50 TL'den tezgahlarda yerini aldı Antalya koronavirüs maskeleri yok sattı, numune bile kalmadı Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı İdlib şehidi Hüseyin Özdemir'in babası, ayakkabısı çamurlu olduğu için makam aracına binmemiş