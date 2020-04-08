Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadığı için sosyal medya hesabından kendisine "yapboz" alınmasını isteyen genç kızın talebi, polis ekiplerince yerine getirildi.

Kentte oturan 15 yaşındaki Betül İnce, Twitter hesabından, İl Emniyet Müdürlüğüne ait hesabı etiketleyerek "Karantinada oyalanmalık bişeyler lazım komiserim. Bunlar gibi." yazıp, hobisi olan yapboz fotoğraflarını paylaştı.

İnce'nin isteğine kayıtsız kalamayan ekipler, yaşadığı eve giderek genç kıza sürpriz yaptı. Polisi kapıda annesiyle karşılayan İnce, yapboz isteğini yerine getiren ekiplere teşekkür ederek, hediyesini aldı.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya aracılığıyla bizden ufak bir istekte bulunan sevgili Betül'ümüzü kırmadık. Sen yeter ki evde kalıp hobilerinle ilgilen Betül. Biz senin için her yerdeyiz." ifadeleri kullanıldı.