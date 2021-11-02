Genç kızın yaralandığı mahallenin muhtarı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 19 yaşındaki Dilek D.'nin gittiği düğünde açılan ateş sonucu yaralandığı kırsal mahallenin muhtarı kaymakamlık tarafından görevden uzaklaştırıldı. Muhtarın yerine ihtiyar heyetinden biri üye getirildi.

Şanlıurfa Suruç Kaymakamlığı, bir hafta sonra evlenmek üzere olan 19 yaşındaki Dilek D.'nin gittiği düğünde açılan ateş sonucu yaralandığı kırsal mahallenin muhtarının görevden alındığını açıkladı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Suruç Molla Hamza Mahallesinde 30.10.2021 günü saat 20.30 sıralarında yapılan düğün merasiminde, nereden geldiği bilinmeyen mermi sonucunda D. D. (19) isimli kadın başından yaralanmış olup, olayla, ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır.

Devam eden adli ve idari soruşturma kapsamında Molla Hamza Muhtarı İbrahim Halil D. Suruç Kaymakamlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır. Molla Hamza Mahallesi İhtiyar Heyeti Üyesi Salih Doğantürk muhtar vekili olarak görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA