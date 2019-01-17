Son Dakika Haberleri: Genç Kızın Yüzüne Asit Türü Sıvı Atan Şüpheli Tutuklandı

Genç Kızın Yüzüne Asit Türü Sıvı Atan Şüpheli Tutuklandı

41 dakika önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döken şüpheli tutuklandı.

Genç Kızın Yüzüne Asit Türü Sıvı Atan Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen genç kızın yüzüne asit türünden bir sıvı döken şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, iki gün önce Buluttepe Mahallesi 390. Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı dökülmesiyle ilgili araştırma yapan polis ekipleri şüphelinin Ozan Ç. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Berfin Özek'in ise Adana Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, zanlı Ozan Ç'nin Özek'in arkadaşı olduğu iddia edildi.

İskenderun ilçesinde 15 Ocak akşamı meydana gelen olayda, yolda yürüyen Berfin Özek'in yüzüne asit türünden bir sıvı döken zanlı kaçmıştı. Soruşturma başlatılan olayın hırsızlık girişimi sırasında yaşanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:58 Kaynak: AA

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