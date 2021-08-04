Üye Girişi
Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü - Son Dakika

Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü

04.08.2021 10:33
Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü, System.String[]

Düzce'de girdiği çıkmaz sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adama sokakta bulunan otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan anestezi mezunu genç kız hayat verdi.

Düzce'de girdiği çıkmaz sokakta kalp krizi geçiren yaşlı adama sokakta bulunan otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan anestezi mezunu genç kız hayat verdi. Araç içinde kalp krizi geçiren ve araçtan indirilerek güvenli bir yere alınan yaşlı adama suni ve kalp masajı yaparak hayatta tutmaya çalışan Melisa Yalçın, o anları anlattı. Genç kızın yaşlı adamı hayatta tutma çabası ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.

Kervan kavşağı Düzce girişinde meydana gelen olayda, çıkmaz sokağa giren İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adam araç içinde kalp krizi geçirerek fenalaştı. Araçta bulunan diğer yolcular tarafından araçtan indirilen ve güvenli bir yere çekilen yaşlı adama çevrede bulunanlar da yardıma koştu.

Bu sırada aynı sokakta bulunan bir otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan aynı zamanda da Anestezi bölümünden yeni mezun olan, paramedik eğitimine devam ederken atamasını bekleyen Melisa Yalçın isimli genç kız, yaşlı adama müdahale etti. Kalp krizi geçiren İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adama 20 dakikadan fazla ir süre kalp masajı ile suni teneffüs yapan genç kız, kalbi duran ve nefes alamayan yaşlı adamın hayata dönmesini sağladı.

Olay anını anlatan Melisa Yalçın; "Olay anında otelde çalışıyordum. O sırada annem dışarıdan bağırarak, yardım istedi. Bende hemen dışarı koştum. Yaşlı adamın yanına gittiğimde nefes almıyordu. Hemen suni teneffüs ve kalp masajı yapmaya başladım. Ben bunu yaparken nefesi geri geldi. Biraz zaman sonra nefesi ve nabzı tekrar gitti. Ben tekrar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. Hayati fonksiyonları tekrar geldi. Sonrasında da sağlık ekiplerini beklemeye başladım. Sağlık ekipleri geldi. Yaşlı amcayı onlara teslim ettim" dedi. Melisa Yalçın ayrıca ilk yardımın önemi de vurgulayarak herkesin ilk yardımı öğrenmesi gerektiğini dile getirdi.

Melisa Yalçın'ın hayata döndürdüğü ve bir an olsun yanından ayrılmadığı İsmail Veziroğlu, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Veziroğlu'nun yoğun bakımda tedavisi devam ederken, anjiyo olması gerektiği öğrenildi.

Diğer taraftan İsmail Veziroğlu isimli yaşlı adamın fenalaşarak araçtan indirilme anları ve Melisa Yalçın'ın yaşlı adamı hayata döndürmek için verdiği mücadele çevrede bulunan iş

yerinin güvenlik kamerasına yansıdı - DÜZCE

Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü
Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü
Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü
Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü

Kalp Krizi, Düzce, Kalp, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum 10:34 160 yangın kontrol altına alındı, 14 noktada alevlere müdahale ediliyor! İşte il il son durum Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var 10:30 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı 10:27 İstiklal Caddesi'nde kadın kavgası! Bir erkek kavgayı ayırmak yerine yumruklarla saldırdı
Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı 10:22 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı 10:17 Kütahya'da çiçek hastalığı sebebiyle 4 köy ve 8 mahalle karantinaya alındı Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi 10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı 10:09 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı 01:03 Oyuncu İbrahim Çelikkol termik santrale yaklaşan alevlerin içine hortumla daldı

Son Dakika Haberleri
10:31 İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar
10:29 Bilim Kurulu bugün toplanacak! Masada aşı olmayanları bekleyen kısıtlamalar var
10:25 Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum
10:21 Lamba kırıp balkondan atladı! Küçük çocuğun anne korkusu şaşırttı
10:20 Milli Savunma Bakanlığı, yangının söndürülemediği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi gönderdi
10:18 Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı
10:16 Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz
10:14 Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi
10:10 Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı
10:08 Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı
Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, Sergen Yalçın'la görüntülü görüşen Alex Teixeira, "Cumartesi İstanbul'dayım hocam" dedi         
10:40
İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar İstanbul'da yine taksici dehşeti! Tartıştıkları sürücü adayının yolunu kesip aracını yumrukladılar         
10:32
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ilk ifadesi: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:29
Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum Milas yangını termik santrale sıçrarsa ne olacak? Yetkili isim ihtimalleri değerlendirdi: Patlama beklemiyorum         
10:25
Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı Yangın bölgesinde havaya ateş açtı! Görevlileriyle tartışan Yusuf Güney, olay anının videolarını paylaştı         
10:19
Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz Tokyo'da boksta finale çıkan Busenaz Sürmeneli, yangın çıkaranlara seslendi: Biz bir ölür bin diriliriz         
10:17
Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı Fırsatçı satıcılar, yangın malzemelerine son bir haftada yüzde 630'lara varan zam yaptı         
10:10
Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı Yangın müdahale ekibine yardım eden Şahan Gökbakar, kontrol altına alınan ormanın son halini paylaştı         
07:44
ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu ABD, Afgan göçmenler için Türkiye'yi adres gösterdi; Ankara'nın tepkisi çok sert oldu         
00:07
Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan Oyuncu Alperen Duymaz kendisine yazılan "vatan haini" yorumuna sessiz kalamadı         
23:50
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Tanju Özcan gündemden düşmüyor! Tanju Özcan gündemden düşmüyor! "Cumhurbaşkanı gibi mi yapayım" diyerek AK Partili meclis üyelerine çay fırlattı         
20:37
Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı Son Dakika: Manavgat yangınıyla ilgili 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı         
19:47
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı         
18:44
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu Galatasaray'ın efsane futbolcusu Sneijder'in eski eşi Yolanthe'den ağızları açık bırakacak itiraf: Yıllar önce bir kızla ilişkim oldu         
18:11
3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu 3 gündür kayıp olan Pınar erkek arkadaşının yanında bulundu         
15:30
Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim Dünya'dan tam 136 bin kat daha değerli asteroid! Profesör Bilim "Dünyaya getirirsek fakir kimse kalmaz" diyerek detayları anlattı         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 10:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kızın zamanında müdahalesi yaşlı adamı hayata döndürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement