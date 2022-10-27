Olay, Sakarya 'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Yaşları 13-17 arasında değişen kız öğrencilerden oluşan arkadaş grubu, akranlarını darbettikleri o anları telefonla kaydedip, sosyal medya üzerinden paylaştı. Görüntülerde 3-4 genç kız genellikle tenha noktalarda bir kişiyi aralarına alıp darbettiği anlar bulunuyor. Görüntülerin bazılarında saldırganlar yere yatırdığı bir kişinin üzerine çıkarak yumrukladığı, bazılarında ise yere düşürdükleri kişiyi saçlarından çekerek sürüklediği görülüyor.

Kaynak: DHA

Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GENÇ KIZLAR, AKRANLARINI DÖVERKEN ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜYÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI - Son Dakika

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