Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Genç Kızlar Basketbol Turnuvası Sona Erdi

4 dakika önce

Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası genç kızlar basketbol turnuvası sona erdi.

Genç Kızlar Basketbol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Sivas Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası genç kızlar basketbol turnuvası sona erdi.


4 Eylül Spor Salonu'nda düzenlenen ve 8 takımın yarıştığı turnuvada, Kongre Anadolu Lisesi Birinci, Şehit Muhammet Onur Demir Anadolu Lisesi ikinci, Bahçeşehir Anadolu Lisesi üçüncü oldu.


Turnuvada birinci olan Kongre Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Sancılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin başarısı ile gurur duyduk. Çok iyi mücadele ettiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:11 Kaynak: AA

Spor
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