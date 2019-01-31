Genç Kızlar Grup Şampiyonası
1 saat önce
Muş'ta düzenlenen 2018-2019 futbol sezonu 18 yaş altı Genç Kızlar Grup Şampiyonası bölge maçlarına 5 takım katıldı.
Muş
'ta düzenlenen 2018-2019 futbol sezonu 18 yaş altı Genç
Kızlar Grup Şampiyonası bölge maçlarına 5 takım katıldı.
Sentetik sahada devam eden şampiyonanın finali, cumartesi günü yapılacak maçlardan sonra belli olacak.
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, yaptığı açıklamada, bu maçların her zaman Muş'ta oynanması gerektiğini söyledi.
Muş'un spor açısından gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Türkan, "Birinci olan takım ikinci kademeye yükselerek Türkiye
Şampiyonası'na katılacak. Takımlarımız şu an centilmence ve dostça bir mücadele sergiliyorlar. 'İyi oynayan kazansın' diyoruz. Çünkü tüm takımlar arasında tatlı bir rekabet var." dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA
İtalyan Futbolunda Irkçılığa Karşı Kural Değişikliği
Ünlü Spiker Ercan Taner'in Yeni Adresi Belli Oldu
16 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Alkollü Sürücü Frene Bile Basmadan Kaçtı! Kamera Kayıttaydı
Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti