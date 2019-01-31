Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar Grup Şampiyonası

Genç Kızlar Grup Şampiyonası

1 saat önce

Muş'ta düzenlenen 2018-2019 futbol sezonu 18 yaş altı Genç Kızlar Grup Şampiyonası bölge maçlarına 5 takım katıldı.

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Muş'ta düzenlenen 2018-2019 futbol sezonu 18 yaş altı Genç Kızlar Grup Şampiyonası bölge maçlarına 5 takım katıldı.

Sentetik sahada devam eden şampiyonanın finali, cumartesi günü yapılacak maçlardan sonra belli olacak.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Kemal Türkan, yaptığı açıklamada, bu maçların her zaman Muş'ta oynanması gerektiğini söyledi.

Muş'un spor açısından gelişmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Türkan, "Birinci olan takım ikinci kademeye yükselerek Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Takımlarımız şu an centilmence ve dostça bir mücadele sergiliyorlar. 'İyi oynayan kazansın' diyoruz. Çünkü tüm takımlar arasında tatlı bir rekabet var." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:55 Kaynak: AA

Spor
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