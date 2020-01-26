Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika Spor

Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

6 saat önce

Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi, System.String[]

Sivas'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Genç Kızlar Hentbol Kulüpler Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta başlayan ve kentteki 4 spor salonunda, 21 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyona, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

240 sporcu ve antrenörlerle toplam 300 kişinin katıldığı şampiyonanın son gününde final karşılaşmaları yapıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Hikmet Dengeşik, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda Sivas Belediyespor ile Antalya Muratpaşa Belediyespor takımları arasında oynanan final müsabakalarını izledi.


Maçtan önce konuşan Ayhan, Türkiye'nin dört bir yanından şampiyona için Sivas'a gelen takımları kutlayarak, "Sporcularımızı memnun şekilde uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dereceye giren takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şampiyonada Antalya Muratpaşa Belediyespor birinci, Sivas Belediyespor ikinci ve Kastamonu Araç Belediyespor üçüncü oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:52 Kaynak: AA
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