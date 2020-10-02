Genç kızlar, karnavas bezi dokumayı öğreniyor - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesinin asırlık dokuması karnavas bezinin yaşatılması için ilçede yaşları 55 ile 70 arasında değişen kadınlar, usta öğretici oldu. Kursun en yaşlı usta öğreticisi Sündüz Pala (67), eskiden genç kızların çeyizlerinde karnavas bezi dokuması 40-50 başörtüsü bulunduğunu şimdi ise her şeyin hazırının kullanıldığını söyledi.

Olur ilçesine bağlı Ormanağzı köyünde dokunan bir tür pamuklu dokuma olan karnavas bezinin yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi ve İş-Kur ortaklığıyla kurs düzenledi. Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin yanı sıra ilçede dokumayı çok iyi bilen tecrübeli kadınlar da kursta görev aldı.

GEÇMİŞTE GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNDE YER ALIYORDU40 kursiyerin katıldığı kursun en yaşlı usta öğreticisi olan 3 çocuk annesi, 4 torun sahibi Sündüz Pala, karnavas bezinin önemini anlattı. Tezgah başında kursiyer genç kıza bildiklerini öğreten Sündüz Pala, 12 yaşında annesinden öğrendiği dokumacılığı 55 yıldır sürdürdüğünü söyledi. Pala, geçmişte genç kızların çeyizlerinde karnavas bezinden başörtü ve yere serilen cecim (kilim) olduğunu ancak günümüzde bunların yerini hazır eşyaların aldığını belirtti. Kursta usta öğreticilik yapan Gönül Aktürk, karnavas dokuması kursuna 40 kadının katıldığını söyledi. Karnavas bezinin pamuk ve tamamen organik olduğunu vurgulayan Aktürk, kursta bezi dekorasyon amaçlı kullanmak için eğitim vereceklerini ifade etti. Usta öğreticilerden Canan Korkmaz ise geçmişte ninelerinin yaptığı karnavas dokumasını gençlerin bilmediğini anlatarak, "Düzenlenen kursta dokumayı bilmeyen gençler de bunu öğrenecek. Karnavas bezini daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Geçmişte sadece başörtü olarak kullanılan karnavas bezini her türlü tekstil ürününe dönüştürmek için çalışacağız" diye konuştu.

Öte yandan Olur Kaymakamı İlker Eker de dokumacılık kursunu gezerek, incelemede bulundu.