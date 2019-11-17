Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya aldı
Son Dakika Spor Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya aldı - Son Dakika Spor

Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya aldı

6 saat önce

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya aldı, System.String[]

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki organizasyonda Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı şampiyon oldu.

Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı yaptığı açıklamada, "Biz sporcularımıza güvenip atılımlarımızı sürdüreceğiz; atılımlarda istikrar, başarıda da istikrarı sağlayacaktır. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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