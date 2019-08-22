Genç kızlar makyöz olmak yetişkin kadınlar ise kendi cilt güzelliği için kursa gidiyor

El bakımından tırnak süslemeye ve manikürden sahne makyajına kadar farklı branşlarda eğitim alan kursiyerlerden genç kızlar iş sahibi olmak için 45 yaş üstü yetişkin kadınlar ise kendi cilt güzelliği için bu kursu tercih ediyor.

Yaz tatili olmasına rağmen Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi mesleki kursları eğitime devam ediyor. Makyöz olmak veya kendini iyi hissetmek isteyen 18 yaşından yukarı kadınlar cilt bakımı ve makyaj kursuna akın ediyor. Her dönem sayıları değişen sınıfta şu anda 18-50 yaş arasında toplam 25 kişi eğitim görüyor.

Sınıfta cilt bakımı, tırnak süsleme, el bakımı, genel makyaj teknikleri, günlük makyaj, manikür ve sahne makyajı dersi veriliyor. Teorik eğitimin ardından kursiyerler kendi aralarında uygulamalı olarak eğitime devam ediliyor. Fondöten, kapatıcı, allık, fırça, pudra, göz farı, eyeliner, maskara, oje ve ruj gibi makyaj aletleri elden ele dolaşıyor. Kimi yanında oturan arkadaşının günlük makyajını yapıyor kimi de sahne makyajı yaparak kendini geliştiriyor.

Tiyatro ve film setlerinde kuaför veya makyöz olarak kendimi geliştirmek istiyorum

Güzelleşmenin püf noktalarını en ince ayrıntısına kadar öğrenen kadınlar eksik oldukları konularda birbirlerine de destek veriyor. Çocukluktan beri bu alana ilgi duyduğunu belirten 24 yaşındaki Yudum Güneş, "Sahne makyajı eğitimi alıyorum. Tiyatro ve film setlerinde kuaför veya makyöz olarak kendimi geliştirmek istiyorum. İleride yüksek yerlere gelmek istiyorum" dedi.

Kursiyerlerin yüzde 80'inin meslek sahibi olmak için kursa geldiğini belirten eğitimci Büşra Turan, "Buraya gelen kursiyerler hem sosyalleşerek kendilerini geliştirebiliyor hem de iş bulabiliyor. Özellikle genç kızlar ileriye dönük meslek sahibi olmak için kursu tercih ederken 45 yaş üzeri olanlar da süslenmek, cilt güzelliği ve kendilerine bakım yapmayı öğrenmek için buraya geliyor. Ama hepsi de eğitim sonunda makyaj yapmayı öğrenmiş olarak buradan donanımlı bir şekilde ayrılıyor" dedi.

Bu kursu başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgesi verilecek. İsteyen kursiyerler bu belgeyle işyeri açabilecek.