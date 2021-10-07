Dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında yaşanan olayda okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan ikisi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.
Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi - Son Dakika