Genç kızlar, okul çıkışı birbirine girdi! Kavga anları cep telefonu kamerasına kaydedildi - Son Dakika

Dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında yaşanan olayda okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı.

VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ

Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan ikisi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi.