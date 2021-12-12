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Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti - Son Dakika

Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti

12.12.2021 11:46

Bursa'da iddiaya göre genç kızların olduğu bir grup, erkek yüzünden saç baş kavga etti. Çevredekilerin endişeli bakışları arasında gerçekleşen kavga, saniye saniye kameralara kaydedildi.

Erkek yüzünden sosyal medyada tartışan kızlar konuşmak için merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında buluştular. "Erkek arkadaş" nedeniyle kızlar tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü.

SAÇ SAÇA KAVGA ETTİLER

Kızlar herkesin gözü önünde saç saça baş başa kavga ettiler. Çevredekiler ise olan biteni izlemekle yetindi. Daha sonra 2 grup bölgeden ayrılarak uzaklaştılar. Bu anlar ise cep telefon kamerasına yansıdı. -

Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç saça girdi
Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç saça girdi
Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti

Osmangazi, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kızlar, paylaşamadıkları erkek yüzünden saç baş kavga etti - Son Dakika
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