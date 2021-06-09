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Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı - Son Dakika

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

09.06.2021 23:46

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı 200 TL verip biber aldılar hem para üstünü hem 200 TL'yi alırken yakalandılar Genç kızları yakalatan pazarcı kadın: " Kanun olmayacak bunlara girişecen ama kanun var" Manavgat Pazartesi Pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek...

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

200 TL verip biber aldılar hem para üstünü hem 200 TL'yi alırken yakalandılar

Genç kızları yakalatan pazarcı kadın: " Kanun olmayacak bunlara girişecen ama kanun var"

ANTALYA - Manavgat Pazartesi Pazarında alışveriş yaptıkları esnafa 200 TL vererek el çabukluğuyla hem 200 TL'yi hem de esnafın verdiği para üzerini alan S.T. ve Z.T. suçüstü yakalandı.

Manavgat'ın ve bölgenin en büyük pazarlarından olan Manavgat Pazartesi Pazarında tırnakçılık usulüyle yankesicilik yaptıkları belirlenen 2 genç kız, esnafların şikayeti üzerine zabıta ekiplerince yakalanarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 2 genç kız ilk olarak karpuz-kavun satan bir tezgaha gelerek kavun almak istediklerini söyledi. Kavunu tarttıran kızlar, satıcıya 200 TL verdi. Kızların durumundan şüphelenen satıcı bozuk parası olmadığını belirterek kızlardan parayı bozdurduktan sonra ödeme yapmalarını istedi. Kızlar kavunu almadan tezgahtan ayrılarak başka bir tezgaha geçerek biber tarttırıp 200 TL'yi satıcı kadına verdi. Kızlar paranın üzerini aldıktan sonra el çabukluğuyla verdikleri 200 TL'yi de alıp uzaklaşmak isterken, satıcı kadının durumu fark etmesi ve zabıtalara haber vermesi üzerine pazardan ayrılmadan yakalandılar. S.T. ve Z.T. isimli genç kızlar zabıta ekiplerince olay yerine çağrılan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

"2'si çarşaflı 5 kadın araçla geldi"

Olay yerinde bulunan bir vatandaş, kızların 2'si siyah çarşaflı 3 kadınla birlikte toplam 5 kişi olarak İbrahim Sözen Caddesinde otomobilden indiklerini ve dağıldıklarını belirterek "Ben 2 kızı uzaktan takip ederek pazaryerine geldim. Daha fazla esnafı dolandıramadan yakalandılar. Diğer kadınlarla birlikte bunlar şebeke. " diye konuştu.

"Serbest bırakıldılar"

Tırnakçılık yaparak esnafları dolandırmaya kalkıştıkları belirlenen 2 genç kız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı
Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı

Türk Lirası, Pazartesi, Manavgat, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızlar pazarda 'Tırnakçılık' yaparken yakalandı - Son Dakika


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