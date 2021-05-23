Genç kızlar, tekme tokat birbirlerine girdi! O anlar saniye saniye görüntülendi - Son Dakika

Dün öğle saatlerinde Sultangazi 1265. Sokak'ta meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iki grup halinde bir araya gelen genç kızlar arasında tartışma çıktı.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi ile iki kız birbirlerini saçından tutarak yere düşürürken, diğer kızlar ve çevrede bulunan erkekler de tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavgaya karışmayan gençler arkadaşlarını güçlükle ayırırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.