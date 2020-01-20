Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası Sivas'ta başladı

SİVAS'ta, 21 ilden 260 sporcunun katıldığı Kulüplerarası Genç Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Kulüplerarası Genç Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası başladı. 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonunda başlayan şampiyonaya 21 ilden 260 sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın seremonisi Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, kurum müdürleri, antrenörler ve sporcuların katılımıyla yapıldı.

Şampiyonanın açılışın töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, tüm takımlara başarılar dileyerek, "Güzel bir günde sizleri burada ağırlamaktan dolayı memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Kazasız, belasız güzel bir şampiyonanın geçmesini temenni ediyorum. İnşallah güzel bir ev sahipliği yapacağız. Özellikle takip edeceğim. İlimizde geçen sene çok sayıda etkinlik yapıldı. Kongremizin 100'üncü yılıydı. Kongremizin 100'üncü yılında 33 federasyonumuz 33 müsabaka düzenledi. Toplam müsabakada 16 bin sporcumuz, 80 bin civarında misafirimiz geldi. Yani yaklaşık 100 bin kişiyi sportif etkinlikler kapsamında ağırlamış olduk. Dolayısıyla çok güzel bir sportif altyapımız oldu. Müsabaka yapabilme kabiliyetimiz arttı. 21 takımımız şampiyonaya katılıyor. 20-25 Ocak tarihleri arasında Türkiye Hentbol Şampiyonasını burada icra edeceğiz. 4 farklı spor salonumuzda maçları yapacağız" dedi.

Şampiyonanın açılış maçı Elazığ Hentbol Takımı ile Tekirdağ Malkara Hentbol takımı arasında oynandı. Şampiyona 25 Ocak'ta yapılacak final maçıyla sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Açılış seremonisi

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması

Müsabakadan detay