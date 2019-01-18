Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği

Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği

1 saat önce

Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği müsabakaları Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği, System.String[]
Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Birinciliği müsabakaları Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına 43 kulüpten 150 sporcu katıldı.

Şampiyona sonunca kızlarda Özel Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi birinci, Kayseri Özel Genç Sultan Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Batman Final Temel Lisesi üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Özel Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi birinci, Özel Zonguldak Final Temel Lisesi ikinci, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, kupa töreninin ardından şampiyonaya katılan tüm sporcuları kutladı.

Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün süren şampiyonanın oldukça güzel geçtiğini söyledi.

Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Asrak, "Şampiyonaya 43 ilden 24'ü erkek, 19'u kız toplamda 43 takım katıldı. 150 sporcunun ter döktüğü şampiyonada hem kızlarda hem de erkeklerde Yalova birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Kendilerini kutluyorum." dedi.

Kastamonu'nun spora her zaman destek verdiğini belirten Asrak, bundan sonra da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 07:02 Kaynak: AA

Spor
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