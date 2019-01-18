Genç
Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye
Birinciliği müsabakaları Kastamonu
'da gerçekleştirildi. Atatürk
Spor Salonu'nda düzenlenen 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı Genç Kızlar ve Erkekler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasına 43 kulüpten 150 sporcu katıldı.
Şampiyona sonunca kızlarda Özel Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi
birinci, Kayseri
Özel Genç Sultan Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Batman
Final Temel Lisesi üçüncü oldu.
Erkekler kategorisinde ise Özel Yalova Bahçeşehir Anadolu Lisesi birinci, Özel Zonguldak
Final Temel Lisesi ikinci, Tekirdağ
Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, kupa töreninin ardından şampiyonaya katılan tüm sporcuları kutladı.
Asrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gün süren şampiyonanın oldukça güzel geçtiğini söyledi.
Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getiren Asrak, "Şampiyonaya 43 ilden 24'ü erkek, 19'u kız toplamda 43 takım katıldı. 150 sporcunun ter döktüğü şampiyonada hem kızlarda hem de erkeklerde Yalova birinci olarak önemli bir başarıya imza attı. Kendilerini kutluyorum." dedi.
Kastamonu'nun spora her zaman destek verdiğini belirten Asrak, bundan sonra da büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.