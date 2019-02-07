Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar ve Erkekler Yarı Final Maçları

Genç Kızlar ve Erkekler Yarı Final Maçları

1 saat önce

Genç Kızlar ve Erkekler Futbol Yarı Final müsabakaları Kastamonu'da başladı.

Genç Kızlar ve Erkekler Yarı Final Maçları, System.String[]
Genç Kızlar ve Erkekler Futbol Yarı Final müsabakaları Kastamonu'da başladı.

Okul spor faaliyetleri kapsamında Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Kızlar ve Erkekler Futbol Yarı Final müsabakaları kız ve erkeklerde 16 takımın katılımı ile başladı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kerem Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarı final maçlarının başladığını söyledi.

Müsabakalara 8 erkek, 8 kız takımı katıldığını söyleyen Tek, "Müsabakalar çok güzel bir şekilde başladı. Sporcularımız oldukça güzel mücadeleler ortaya koyuyor. Bu mücadelelerin sonunda kızlar ve erkeklerde 2 takım finale yükselecek. Kız ve erkeklerde finale çıkan 22'şer takımımız bir ay sonra Türkiye birinciliği için ter dökecek." dedi.

Kastamonu'nun bu tür organizasyonlar için önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tek, "Yarı final gibi önemli müsabakalara burada ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pazar gününe kadar çok güzel maçlar oynanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Tek, takım ve sporculara başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Futbol, Kastamonu, Genç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gaziantepspor 3. Lige Düşürüldü Hediye Otobüsü İnceledi

Ece Gürsel, Canlı Yayında İhanete Uğradığını İtiraf Etti İrem Helvacıoğlu, "Mafya Babası Gibi Geziyorsun" Sözünü Affetmedi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 19:05:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Kızlar ve Erkekler Yarı Final Maçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]