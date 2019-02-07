Genç Kızlar ve Erkekler Yarı Final Maçları
1 saat önce
Genç Kızlar ve Erkekler Futbol Yarı Final müsabakaları Kastamonu'da başladı.
Genç
Kızlar ve Erkekler Futbol
Yarı Final müsabakaları Kastamonu
'da başladı.
Okul spor faaliyetleri kapsamında Hasan Doğan
Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Kızlar ve Erkekler Futbol Yarı Final müsabakaları kız ve erkeklerde 16 takımın katılımı ile başladı.
Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü
Okul Sporları Koordinatörü Kerem Tek, AA muhabirine yaptığı açıklamada yarı final maçlarının başladığını söyledi.
Müsabakalara 8 erkek, 8 kız takımı katıldığını söyleyen Tek, "Müsabakalar çok güzel bir şekilde başladı. Sporcularımız oldukça güzel mücadeleler ortaya koyuyor. Bu mücadelelerin sonunda kızlar ve erkeklerde 2 takım finale yükselecek. Kız ve erkeklerde finale çıkan 22'şer takımımız bir ay sonra Türkiye
birinciliği için ter dökecek." dedi.
Kastamonu'nun bu tür organizasyonlar için önemli bir altyapıya sahip olduğunu belirten Tek, "Yarı final gibi önemli müsabakalara burada ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Pazar gününe kadar çok güzel maçlar oynanacağına inanıyoruz." diye konuştu.
Tek, takım ve sporculara başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA
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