Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu - Son Dakika Spor

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu

6 saat önce

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi.

Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu, System.String[]

Okul Sporları federasyonu ile Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği genç kızlar voleybol kategorisi müsabakaları sona erdi.


Düzce 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirilen genç kızlar voleybolda şampiyonlar belli oldu. Genç Kızlar Voleybol müsabakaları sonunda Düzce Fen Lisesi birinci, Düzce Spor Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü olurken Turgut Özal Anadolu Lisesi dördüncü oldu.


Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE

voleybol, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı Filenin Sultanlarına havalimanında coşkulu karşılama

Son Dakika Haberleri
21:12 Fatih Mert: Şu anda maalesef hiçbir gelirimiz yok - Son Dakika Spor
21:01 Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti - Son Dakika Spor
20:45 Merih Demiral'ın sakatlığı memleketi Kocaeli'yi hüzne boğdu - Son Dakika Spor
20:44 Merih Demiral'dan destek mesajlarına teşekkür Açıklaması - Son Dakika Spor
20:42 Merih Demiral: "Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" - Son Dakika Spor
20:16 Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama - Son Dakika Spor
19:13 Trabzonspor, Uğurcan ve Abdülkadir'e toplam 43 milyon euro teklif geldiğini açıkladı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 21:13:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç kızlar voleybolda şampiyon belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]