Genç kızlarda şampiyon İncirliova Spor Lisesi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Genç kızlarda şampiyon İncirliova Spor Lisesi oldu - Son Dakika Spor

Genç kızlarda şampiyon İncirliova Spor Lisesi oldu

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Genç kızlarda şampiyon İncirliova Spor Lisesi oldu, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


02 Ocak 2020 tarihinde başlayan Okul Sporları Genç Kızlar Futbol İl Birinciliği müsabakaları sonucunda İncirliova Spor Lisesi şampiyon olarak birincilik kupasını kazandı. Diğer sonuçlarda ise Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi 2'nci, Kuşadası Anadolu Lisesi 3'üncü ve Karacasu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.


2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Genç Kızlar Grup Müsabakalarında Aydın'ı temsilen il şampiyonu olan İncirliova Spor Lisesi temsil edecek. - AYDIN

İncirliova, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:15 Kaynak: İHA
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