Genç kızları kurtaran esnaf konuştu: "Hiç düşünmeden denize atladım"
1 saat önce
Sinop'ta elektrikli motosikletle denize uçan 2 genç kızı kurtaran esnaf Mücahit Ertekin, "Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi.
Sinop Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:58 Kaynak: İHA
'ta elektrikli motosikletle denize uçan 2 genç kızı kurtaran esnaf Mücahit Ertekin, "Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi.
Kaza, Sinop Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanında bulunan kişi ile yaklaşık 1 metrelik yükseklikten denize uçtu. Bu sırada limanda esnaflık yapan Mücahit Ertekin denize atlayarak genç kızları denizden çıkardı. Elektrikli motosiklet ise Sinop İtfaiyesi ekiplerince denizden çıkarıldı. Genç kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"Hiç düşünmeden denize atladım"
Genç kızları kurtaran Mücahit Ertekin, "Dükkanımda oturuyordum. Motosiklete binen 2 bayanın aniden denize düştüğünü gördüm. Ses duymadım. Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Bayanları kurtardım. Bayanlar çok korkmuştu, tedirginlerdi. Ben de biraz zorlandım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi. - SİNOP
İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Emniyet Genel Müdürlüğünden Çarşı ve Mahalle bekçileri için kamu spotu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun için başsağlığı mesajı yayınladı "Gençler bu projelerin tam merkezinde"