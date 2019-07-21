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Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici tutuklandı

49 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı saldırıda 2 genç kızı yaralayan Yılmaz Ç. ile azmettirici Menekşe A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici tutuklandı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı saldırıda 2 genç kızı yaralayan Yılmaz Ç. ile azmettirici Menekşe A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre,Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi erkek arkadaşı Yılmaz Ç.'ye (33) anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarı üzerindeki konser alanında Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Olayda yaralanan iki genç kız kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A'yı gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. de suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan Menekşe A. ile Yılmaz Ç. adliyeye sevk edildi.

Genç kızları yaralan Yılmaz Ç. ile azmettirici Menekşe A. akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA
Ceyhan, Adana, Genç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:30 Kaynak: İHA
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