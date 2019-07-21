Son Dakika Haberleri: Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi
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Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı saldırıda 2 genç kızı yaraladığı ileri sürülen şüpheli ile olayı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına genç kız adliyeye sevk edildi.

Genç kızları vuran zanlı ile azmettirici adliyeye sevk edildi, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki silahlı saldırıda 2 genç kızı yaraladığı ileri sürülen şüpheli ile olayı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına genç kız adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi erkek arkadaşı Yılmaz Ç'ye (33) anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarı üzerindeki konser alanında Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Olayda yaralanan iki genç kız kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A'yı gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. de suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan Menekşe A. ile Yılmaz Ç. adliyeye sevk edildi. - ADANA
Ceyhan, Adana, Genç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:11 Kaynak: İHA
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