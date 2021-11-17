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Genç kızlarımız filede kayıpsız ilerliyor - Son Dakika

Genç kızlarımız filede kayıpsız ilerliyor

17.11.2021 14:27
Genç kızlarımız filede kayıpsız ilerliyor

Manisa Genç Kızlar Voleybol Liginin dördüncü haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alaşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

Genç kızlarımız baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0'lık net skorla kazanarak, yoluna kayıpsız devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, Çok Amaçlı Spor Salonu'nda Alaşehir Belediyespor ile karşılaştı. Caner Doğançay ve Selin Etker yönetimindeki takımımız, karşılaşmanın ilk setini 25-16, ikinci setini 25-17, üçüncü setini de 25-16 önde kapadı ve karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla dördüncü haftayı da galibiyetle noktalayan Manisa BBSK Genç Kızlar takımı, kazanma serisini sürdürdü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de alınan galibiyetten ötürü takımı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Büyükşehir Belediyespor, Alaşehir Belediyespor, voleybol, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Genç kızlarımız filede kayıpsız ilerliyor - Son Dakika


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