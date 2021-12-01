Genç Kızlarımız Soma'da kazandı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyespor Genç Kızlar Voleybol takımı, Soma Ilgaz Spor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oyun kontrolünü maç boyunca elinde tutan genç kızlarımız, karşılaşmanın ilk setini 12-25, ikinci setini 22-25, üçüncü setini de 14-25'lik skorlarla önde tamamladı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Soma deplasmanından galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını ifade eden Antrenörümüz Caner Doğançay, 7 Aralık 2021 Salı günü Salihli Belediyespor ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de, ligde art arda alınan dört galibiyetten ötürü takımımızı tebrik ederken; Salihli Belediyespor karşılaşmasında da başarılar diledi.