Son Dakika Haberleri: Genç kızların bilek güreşi kapışmasına büyük ilgi
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Genç kızların bilek güreşi kapışmasına büyük ilgi

1 saat önce

Lübnan'ın Zahle şehrinde gerçekleşen gençler kadın ve erkek bilek güreşi şampiyonası büyük ilgi gördü.

Lübnan'ın Zahle şehrinde gerçekleşen gençler kadın ve erkek bilek güreşi şampiyonası büyük ilgi gördü. Özellikle kadınlar maçına seyirciler büyük ilgi gösterdi.
Lübnan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:12 
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