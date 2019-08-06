Genç kızların bilek güreşi kapışmasına büyük ilgi
1 saat önce
Lübnan'ın Zahle şehrinde gerçekleşen gençler kadın ve erkek bilek güreşi şampiyonası büyük ilgi gördü.
Lübnan
'ın Zahle şehrinde gerçekleşen gençler kadın ve erkek bilek güreşi şampiyonası büyük ilgi gördü. Özellikle kadınlar maçına seyirciler büyük ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:12
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