Üye Girişi
GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU - Son Dakika

GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU

27.08.2021 10:40

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesinde bulunan Gaziantep'in yer altı kastelleri canlılığını koruyor.

BİRLEŞMİŞ Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) geçici listesinde bulunan Gaziantep'in yer altı kastelleri canlılığını koruyor.13 ile 16'ıncı yüzyılları arasında inşa edildiği tahmin edilen 16 kastelden 6 tanesi restorasyon çalışmalarının ardından turizme kazandırılıp ziyaretçilerini ağırlarken, Gaziantep tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, geçmiş dönemlerde evlenecek olan genç kızların çeyizlerini süsleyen yün ve yorganlarını yıkadıkları kastellerin şimdilerde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi olduğunu söyledi.

Geçmişte sosyal hayatın merkezi olan kentin yeraltı su tesisleri kasteller ile içme suyu şebekesi livaslar, kentteki önemli mimari yapıları arasında yer alıyor. Çoğunluğunun Selçuklu İmparatorluğu zamanında yapıldığı bilinen yeraltı kastelleri genel olarak cami ve mescid bölgelerine inşa edilirken, o dönemde abdest alma yerleri, temizlik, dinlenme ve mescid maksadıyla kullanılması ile biliniyor. Kasteller içerisinde tuvalet, yıkanma, dinlenme ve abdest alma yerleri ve çamaşır ile yün yıkama mekanları bulunduruyor.

'TEMEL AMACI TEMİZLENMEYE DAYALIDIR'

Mimar Abdulkadir Evişen, Gaziantep'in geçmişinde yaygın olan bu kastellerin yapım amacının tamamen temizlenme ve serinleme maksatlı olduğunu söyledi.Kentte bulunan kastellerin neredeyse tamamının cami veya mescid bölgelerine yapıldığını aktaran Evişen, bu kastellerde temizliğin yanı sıra ibadetler ve dönemin divan şairlerinin buralarda toplantı yaptığını anlattı.

Evişen,"Kastel kelimesinin kökenine baktığımız zaman temizlenme yıkanma arınma anlamına gelir. Kastelin bütün gayesi yıkanma, arınma ve temizlenme yeri oluşudur. Bu alanlar yerin altından takip edilerek yapılmış su yollarıdır. Burada temizlenme ve abdest alma işlerinin yanı sıra kentin meşhur divan şairleri burada toplanır sohbetler ederlermiş. Bundan dolayı buralar apayrı bir özellik taşır. Gaziantep'in de şu anda 6 tane kastel bulunmaktadır. Bazı kastellerin yapımı 1280-90 yıllarına dayanır. Eser Selçuklu mimarisi tarzında ve Memluküler zamanında yapılmıştır. Şu anda bulunduğumuz Pişirici Kastelinin diğerlerinden farklı tarafı ise diğer tüm kasteller kaya içerisine oyularak yapılmıştır. Pişirici Kasteli ise kaya değildir taş yapıdır. Buradaki yapıda tonozlarımız düz yapıdadır. Taşlar uzun olarak birbirine sıkıştırılmış şekilde inşa edilmiştir. Düz tonozludur "dedi.

'GENÇ KIZLAR YÜNLERİNİ YIKARLARMIŞ'

Kastel içinde abdest yerinin suyunun ayrı bir bölümde yer aldığını ifade eden Abdulkadir Evişen kastel içerisinde bulunan hücrelerde de yıkanma ve abdest alma yerlerinin bulunduğunu dile getirdi. Evlenmek üzere olan genç kızların halı, kilim ve yünlerini yıkadıkları da bir bölüm olduğunu anlatan Evişen,"Eskiden yün yıkama vardı şimdi yün olmadığı için buralarda yıkanamıyor. Yine eskiden kilimler burada yıkanırdı şimdi halı yıkama makinelerine gidiyor. Günümüzde öyle şeyler kalmadığı için burası turizm yeri oldu.Tüm herkesin bu eşsiz yapıları görmesini tavsiye ederim. Gaziantep'te üç tane cami özelliği söylenir. Mesela üzerinden yol geçen cami. ya da minaresinin altından yol geçen cami. Son olarak da sütunları dönen cami şeklinde. Pişirci Kasteli'nin mescidi üzerinden de yol geçiyor. Pişirici kasteli de o dönemde mescid olarak kullanılan yerlerden bir tanesiydi"diye konuştu.

Öte yandan kastelleri ziyaret eden vatandaşlar ise, çok beğendiklerini ifade ederek kente gelen herkese tavsiye ettiklerini söyledi.

GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU
GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU
GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU
GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU

Gaziantep, Selçuklu, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu 11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar 11:43 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı 11:29 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 11:26 2'si kadın 3 kişinin hırsızlık anı kameralara yansıdı 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 11:15 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü 10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok 10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı

Son Dakika Haberleri
11:59 Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor
11:57 Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu
11:50 Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi
11:42 Son dakika! Cumhurbaşkanı, Taliban'ın teklifini açıkladı: Kabil Havalimanı'nın işletmesini yapmamızı istiyorlar
11:28 Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı satışa çıktı
11:20 Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı
11:14 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor
11:10 Tokyo Olimpiyatları'nda Paralimpik'teki ilk madalyamızı ülkemize Recep Çiftçi getirdi
11:06 Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor Son Dakika: Bugün yükselişle güne başlayan altının gram fiyatı 484,5 liradan işlem görüyor         
11:59
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu Başında kaskı olmayan çocukların tehlikeli yolculuğu         
11:36
Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı Yavru köpeği kafasından öpüp ıssız araziye bıraktılar! 8 aylık hamile kadın sahip çıktı         
11:27
Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı Belçika ekibi Royal Antwerp'in Teknik Direktörü Brian Priske, basın toplantısına çıplak çıktı         
11:21
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi         
09:51
Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti         
09:21
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 12:04:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: GENÇ KIZLARIN ÇEYİZLERİNİ YIKADIĞI ALTI KASTELLERİ TURİZMİN GÖZDESİ OLDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement