Zonguldak'ta kendilerini çeken şahsın telefonuna bakan genç kızlar, sinirden deliye döndü! - Son Dakika
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Zonguldak'ta kendilerini çeken şahsın telefonuna bakan genç kızlar, sinirden deliye döndü!

18.08.2022 14:09

Zonguldak'ta meydana gelen olayda, yolda yürüyen genç kızlar, arkalarından yaklaşan birinin fotoğraf ve videolarını çektiğini fark etti. Şahsın elindeki telefonu alan genç kızlar, gördükleri fotoğraf sebebiyle sinirden deliye döndü. Zabıta ekipleri hemen duruma müdahale ederken, gözaltına alınan şahsın cezai ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Gazipaşa Caddesi'nde iddiaya göre 3 genç kız T.E. isimli genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği iddiasıyla bağırmaya başladı. T.E.'nin elinden telefonu almaya çalışan genç kızların yardımına zabıta ekipleri yetişti.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Zabıta karakoluna getirilen T.E.'nin telefonundan genç kızların fotoğraflarının bulunduğu iddiası üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMALARI BİR İŞE YARAMADI

İsimleri öğrenilemeyen genç kızlar, şüpheli gençten şikayetçi oldu. O anlar ise bir amatör kameraya yansıdı. Polis merkezinde ifadesi alınan gencin cezai ehliyetinin olmadığı öğrenilirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Genç kızların videosunu çektiği iddia edilen genç serbest bırakıldı Genç kızların videosunu çektiği iddia edilen genç serbest bırakıldı 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta kendilerini çeken şahsın telefonuna bakan genç kızlar, sinirden deliye döndü! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kendilerini çeken şahsın telefonuna bakan genç kızlar, sinirden deliye döndü! - Son Dakika
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