Zonguldak'ta kendilerini çeken şahsın telefonuna bakan genç kızlar, sinirden deliye döndü!

Gazipaşa Caddesi'nde iddiaya göre 3 genç kız T.E. isimli genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği iddiasıyla bağırmaya başladı. T.E.'nin elinden telefonu almaya çalışan genç kızların yardımına zabıta ekipleri yetişti.

OLAY YERİNE POLİS ÇAĞRILDI

Zabıta karakoluna getirilen T.E.'nin telefonundan genç kızların fotoğraflarının bulunduğu iddiası üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMALARI BİR İŞE YARAMADI

İsimleri öğrenilemeyen genç kızlar, şüpheli gençten şikayetçi oldu. O anlar ise bir amatör kameraya yansıdı. Polis merkezinde ifadesi alınan gencin cezai ehliyetinin olmadığı öğrenilirken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.