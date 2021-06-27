Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı - Son Dakika

Antalya'da turistik olan ünlü ilçelerden biri olan Kaleiçi'nde önceki gün bir gece kulübünün önü karıştı. İddialara göre aynı gece kulübünden çıkan iki kız, henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü olarak tartışmaya başladı. Ancak kızlar, aralarındaki sorunu sözlü olarak halledemeyince bu sefer kavgaya başvurdu.

KIZLARI DAHA DA TAHRİK ETTİLER

Kızlar tekme tokat birbirine girerken, durumu gören vatandaşlar polise bildirdi. Kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekerken, kavgayı izleyen erkekler, "Kafasına vur, kafasına vur" diyerek tezahüratta bulundu. Tepki çeken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Bir süre sonra ayrılan kızların evlerine gittiği öğrenildi.