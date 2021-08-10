Son dakika! Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor - Son Dakika
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Son dakika! Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor

10.08.2021 13:24
Son dakika! Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor

Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nun Kent Ormanı'nda ve Dutlukır'daki yaz kamplarına katılan öğrenciler, yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu'nun Kent Ormanı'nda ve Dutlukır'daki yaz kamplarına katılan öğrenciler, yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK Yaz Okulu'nun 7-14 yaş aralığındaki binlerce öğrenciye yönelik faaliyetlerini sürdürdüğünü ve çocukların salgın tedbirleri kapsamında hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimlerle kişisel gelişimlerine katkıda bulunulduğunu belirtti.

Altay, yaz okuluna katılan öğrencilerin, derslerin yanı sıra Kent Ormanı'nda ve Dutlukır Kamp Alanı'nda kurulan bisiklet, trafik, ilk yardım ve sağlıklı beslenme parkurlarında önemli bilgiler öğrenerek küçük yaşlarda bilinçlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklar, birbirinden eğlenceli oyun parkurlarıyla da eğlenceli bir tatil yaşamış oluyorlar. Yaz Okulu süresince toplamda 32 bin çocuğumuzu bu kamp bölgelerinde misafir edeceğiz. Salgın dolayısıyla evlerinden çıkamayan, okullarına gidemeyen yavrularımızın zihninde güzel ve keyifli bir yaz izlenimi bırakmayı arzuluyoruz. Her şey yarınlarımızın teminatı yavrularımız için."

Açıklamada kamplarla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı'nda ve Meram Dutlukır Kamp Alanı'nda 20 Ağustos'a kadar devam edecek kamplarda, halat çekme, okçuluk eğitimi, kazı alanı eğitimi, survivor parkuru, bocce, mantar toplama, bisiklet trafik eğitimi parkuru, trafik simülasyon parkuru, gol oyunu, ipli denge oyunu, çuval yarışı, çubuk yakalama oyunu, sandalye kapmaca, şapka oyunu, s.o.s oyunları oynayan öğrenciler, dinlenme zamanlarında ise sağlıklı beslenme, ilk yardım ve trafik konularında eğitimlere katılıyor."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika! Genç KOMEK öğrencileri yaz kamplarında deneyim kazanıyor - Son Dakika


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