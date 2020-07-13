Genç KOMEK Yaz Okulu'nda uzaktan eğitimler 10 bin öğrenciyle başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştireceği eğitimlere 10 bin öğrenciyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Genç KOMEK Yaz Okulunda, 7-16 yaş aralığındaki öğrencilere hem eğlenceli hem eğitici bir yaz geçirme imkanı sunulduğu belirtildi.

Açıklamada verilen eğitimlerle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Öğrenciler, 15 kişiden oluşan toplam 679 sınıfta, 3 Kur'an-ı Kerim, 2 seçmeli sanat eğitimi, 1 din ve değerler eğitimi olmak üzere hafta içi her gün 6 etkinlik programına katılıyor. Ayrıca öğrenciler, İngilizce, Arapça, Kodlama, El Sanatları, El İşi Faaliyetleri, İşaret Dili, Resim ve Pratik Mutfak Bilgileri derslerine katılırken, 13-14 yaş erkek öğrenciler müzik ihtisas sınıfında ritim dersleri ve 11-14 yaş grubu işitme engelli öğrenciler de işitme engelli sınıflarında eğitim alıyor."

Yaz okulunun, ağustos ayı sonuna kadar devam edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler, etkinlik saatleri dışında Online Bilgi Yarışması, Online Çat Kapı Tiyatro ve Bu Akşam Yemekler Genç KOMEK'ten faaliyetlerine de katılarak keyifli zamanlar geçirecek. Yaz Okulu boyunca etkinliklerin en az yüzde 80'ine katılım gösteren öğrenciler, öğretmenlerin verdiği sure, dua ve hadis ezberleme gibi görevleri yerine getirmesi halinde topladıkları puanlarla sürpriz hediyeler kazanma fırsatı da yakalıyor. Eğitimlerini tamamlayan tüm öğrencilere katılım belgesi verilecek."