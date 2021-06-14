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Genç krampon ailesi için başardı - Son Dakika

Genç krampon ailesi için başardı

14.06.2021 13:48
Genç krampon ailesi için başardı, System.String[]

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde aldığı 10 yıllık eğitimin ardından önce Bölgesel Amatör Lig'e, hemen ardından da 3.lige transfer olan genç krampon Hayri Kıcıkoğlu, ailesine daha iyi sosyoekonomik imkanlar sunabilmek adına hedefini üst ligler olarak belirledi.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde aldığı 10 yıllık eğitimin ardından önce Bölgesel Amatör Lig'e, hemen ardından da 3.lige transfer olan genç krampon Hayri Kıcıkoğlu, ailesine daha iyi sosyoekonomik imkanlar sunabilmek adına hedefini üst ligler olarak belirledi. Genç krampon, profesyonelliğe adım attığı yolda kendisine verilen büyük destekten dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Büyük bir futbol tutkunu olan ve henüz 9 yaşında Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi tesislerinde yeşil sahada meşin yuvarlakla buluşan Gaziantepli genç yetenek Hayri Kıcıkoğlu, alt yapıda ve amatör liglerde elde ettiği başarıların ardından Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele eden 1954 Kelkit Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu. Profesyonelliğe adım attığı andan itibaren ailesinin geçimini üstlenen genç krampon, çalışmayan anne ve babasına daha iyi yaşam şartları sunabilmek adına daha üst liglere transfer olmak istiyor. Hedefleri doğrultusunda yeni sezon çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Hayri Kıcıroğlu, yaz dönemi antrenmanlarını yuvası olarak bildiği Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi tesislerinde gerçekleştiriyor.

"Bu tesislerde olmaktan gururlu ve mutluyum"

Futbolla tanıştığı ilk günden bu zamana kadar hayalinin profesyonel bir futbolcu olmak olduğunu belirten genç krampon Kıcıkoğlu, Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi'nde gerçekleştirdiği çalışmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Çocukluk günlerimden bu zamana kadar hayalim profesyonel bir futbolcu olarak yeşil sahada mücadele edebilmekti. Çok şükür bunu başardım ve şimdi çok daha iyisi için daha fazla çaba sarf etmem gerektiğini biliyorum. Alt yapıda 10 yılı aşkın süre eğitim gördüğüm tesislerde yaz antrenmanlarımı yapıyorum. Yuvamda olmaktan gururlu ve mutluyum. Görevde olan hocalarımla eski günleri konuşmak çok keyifli. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere emeği geçen, bana destek veren herkesten Allah razı olsun. Biz 4 kardeşiz, ailede benden başka spor yapan yok. Babam çalışmıyor, annem ev hanımı. Bundan sonra daha üst liglerde, büyük takımlarda forma giyerek hem kendimi kanıtlamak hem de aileme daha fazla yardımcı olmak istiyorum. İnşallah bir gün kendi memleketimin takımında da forma giyme şansı bulurum. Futbol akademisinde eğitim gören tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Hepsinin yolu ve bahtı açık olsun" dedi.

"Ülke sporuna yeni yetenekler kazandırıyoruz"

Genç futbolcuyu makamında misafir eden ve transfer süreciyle ilgili teknik adamlardan bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, futbol akademisinden ülke futboluna yeni yetenekler kazandırmak adına çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Fadıloğlu, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Futbol branşı özelinde faaliyet gösterdiğimiz tüm branşlarda amacımız amatör spora destek vererek ülke sporuna yeni yetenekler yetiştirmek. Futbol akademisi ve yaz okullarımızla çocuklarımıza spor yapma ve kötü alışkanlıklardan uzak durma imkanı sağlıyoruz. Akademi çalışmaları ile yetenekli gençleri öne çıkararak bir yerde profesyonel kulüplere alt yapı hizmeti de sağlamış oluyoruz. Ben Hayri kardeşimizi yürekten kutluyorum. İnşallah onu çok daha iyi yerlerde görür ve gururlanmaya devam ederiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Genç krampon ailesi için başardı
Genç krampon ailesi için başardı
Genç krampon ailesi için başardı
Genç krampon ailesi için başardı
Genç krampon ailesi için başardı
Genç krampon ailesi için başardı

Türkiye Futbol Federasyonu, Amatör Lig, Şehitkamil, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç krampon ailesi için başardı - Son Dakika Spor


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