Son Dakika Haberleri: Genç Kur'an Kursu Öğreticisi Evini Bağışladı

Genç Kur'an Kursu Öğreticisi Evini Bağışladı

1 saat önce

Akhisar İlçe Müftülüğünde Kur'an Kursu öğreticisi olarak görev yapan Üzeyir Umutlu, evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Genç Kur'an Kursu Öğreticisi Evini Bağışladı, System.String[]
Akhisar İlçe Müftülüğünde Kur'an Kursu öğreticisi olarak görev yapan Üzeyir Umutlu, evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Akhisar İlçe Müftülüğünde görevli Kur'an Kursu öğreticilerinden Üzeyir Umutlu, Yayakırıldık Mahallesinde bulunan evini Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. Akhisar Tapu Dairesinde bağış işleminin yapılmasının ardından evin tapusunu vakıf adına teslim alan Akhisar İlçe Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu, "Genç kardeşimize yapmış olduğu bağış için teşekkür ediyorum. Bu tür örnek davranışlar vatandaşlarımıza da örnek olması açısından önemlidir. Rabbim hocamızın yapmış olduğu bağışı kabul eylesin." dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:46 Kaynak: İHA

Yaşam
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