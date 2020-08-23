Genç kürekçiler Avrupa Şampiyonası için kampa girecek

Genç Kürek Milli Takımı, Avrupa Kürek Şampiyonası'na hazırlıkları için Sakarya'da kampa girecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26-27 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası'nın kamp kadrosu açıklandı.

Sakarya'da 24 Ağustos-25 Eylül'de yapılacak kampa şu sporcular davet edildi:

"Ulaş Kurt, Yunus Emre Çegen, Kaan Yılmaz Aydın, İlyas Çağatay Ürdem, Eren Efe Kara, Samet Kaban, Aslıhan Naran Akkay, Ruken Ülgey, Serkan Erkal, Enver Erman, Deniznur Serra Baykara, Oğuzhan Erdem, Ali Ardıl İlgün, Altar Karabudak, Evren Mustafa Açar, Ömer Bayram."

Gençler Avrupa Şampiyonası kadrosu, 8 Eylül'de yapılacak 2x2000 metre testi sonucunda kesin belli olacak.