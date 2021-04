"Genç kuşağın sportif faaliyetlere öncelik verdiğini görüyoruz" - Son Dakika

Türkiye'de 118 yıllık tarihi ile en önemli futbol kulüpleri arasında yer alan Beşiktaş'ın etkin iş adamlarından oluşan Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği, EGİAD'ın 16. Dönem yeni yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundu. İş birliği mesajlarının verildiği ziyarette konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Z kuşağının dilini anlayan projeler geliştirmek hedefindeyiz. Gelecekte büyük söz sahibi olan genç kuşağın sportif faaliyetlere öncelik verdiğini görüyoruz" dedi.

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği (EBİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan, Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Şen ve Barış Toktaş, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD)'nin yeni yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarete; EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, Başkan Vekili Cem Demirci, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Süleyman Tutum, Eyüpcan Nadas ev sahipliği yaptı.

Sportif faaliyetlerin arttırılması, özendirilmesi çerçevesinde yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede önemli mesajlar verildi.

"Sporda Z Kuşağının etkili olduğunu görüyoruz"

Z Kuşağı üzerine gerçekleşebilecek sportif faaliyetlere değinilen görüşmede EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 19 yaş altı nüfusun Türkiye nüfusunda önemli bir yer edindiğini belirterek, "Z kuşağının dilini anlayan projeler geliştirmek hedefindeyiz. Gelecekte büyük söz sahibi olan genç kuşağın sportif faaliyetlere öncelik verdiğini görüyoruz. Bu dinamik kuşağı hedefleyen sportif faaliyetleri Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği ile ortaklaşa yürütebiliriz. Z kuşağına cazip gelecek faaliyetler oluşturmayı planlıyoruz. Gençlerin EGİAD'ı içselleştirerek benimsemesi için onların sesi dili olmaya gayret edeceğiz" dedi.

"Sporda Z Kuşağının etkili olduğunu görüyoruz"

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan da, EGİAD çatısı altında her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Hızlı bir çağdan geçiyoruz. Bu hızı sorgulamamız gereken bir dönem bizi bekliyor. Pandemi sonrasında tüm sürecin masaya yatırılması gerektiği kanaatindeyim. Teknoloji, kültürel yaşam, eğitim süreci her şey değişti. Yeni kuşak böyle bir Dünyaya doğdu. Kuşaklar arası makas aralığı genişledi. Z kuşağından öğreneceğimiz çok şey var. Sportif faaliyetleri önemseyen bu kuşaktan büyük ümidimiz var. Dolayısıyla EGİAD ile bu kuşağı içimize alacak, faaliyetlerimize ortak olmalarını sağlayacak her türlü çalışmaya hazırız. Sporda Z Kuşağının etkili olduğunu görüyoruz" dedi. - İZMİR