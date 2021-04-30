Genç kuşağın yeni sanatçısı Fırat Acar'ın "Öle Öle" adlı son single gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Genç kuşağın yeni sanatçısı Fırat Acar'ın "Öle Öle" adlı son single gün yüzüne çıkıyor

30.04.2021 10:51
Genç kuşağın yeni sanatçısı Fırat Acar'ın

Genç kuşağın yeni nesil sanatçısı Fırat Acar, müzik dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile hızlı bir giriş yaparak müzik severlerin beğenisini topladı.

Genç kuşağın yeni nesil sanatçısı Fırat Acar, müzik dünyasına 'Fora Fora' adlı parça ile hızlı bir giriş yaparak müzik severlerin beğenisini topladı. 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Acar, genç yaşının verdiği cesaret ve özveriyle listeleri yerinden oynatmayı başardı.

Çocukluğundan beri müzik aletlerine ilgisi olan şarkıcı, müzikle arasındaki bağı şöyle özetliyor:

"Müzik benim tutkum, çocukluğum; her şeyim. Yaşıtlarım parklarda vakit geçirirken ben müzik aletleriyle oynardım. Annem de hep söyler, çocukluğumda oyuncaklarım müzik aletlerinden oluşurdu. Aslında müziğe olan eğilimim o dönemde başlıyor. Çocukluk geleceğe hazırlanmaktır ya, ben de öyle kendimi müziğe hazırlamışım diyebilirim."

Kısa sürede milyonları aşan izlenme başarısı

"Fora Fora" şarkısıyla YouTube'da 40 günde 1 milyonun üzerinde izlenme alan genç şarkıcı bu sayede listeleri alt üst etmeyi başardı. Henüz 19 yaşında müzik dünyasında kendisine geniş bir kitle oluşturan genç sanatçı, mutluluğunu saklayamadığını ifade etti. Acar sözlerine, "Açık konuşmak gerekirse eğer, bu kadar kısa sürede bu başarıyı ben de beklemiyordum fakat sosyal medyanın gücü gerçekten yok sayılamaz durumda. Bir yerlerde trend olmayı başarabiliyorsanız eğer arkası durdurulamıyor. Bu konuda şanslı olduğumu düşünüyorum. Geniş kitlelere hitap eden bir sayfa şarkımı paylaştığında o gece uyuyamamıştım heyecandan. Sonrası zincirleme geldi zaten. Bir de baktım ki şarkım yüz bin dinlenmeyi geçmiş. Şimdi ise 1 milyonu aşan dinleyiciye sahip. Bu durumdan çok mutluyum" diye devam etti.

Yeni single heyecanı "Öle Öle"

Çok yakın bir tarihte "Öle Öle" adlı yeni teklisini yayınlayacak olan Fırat Acar'ın dinleyicilerini heyecanlandıran yeni projesi Opirus Müzik tarafından kaydedildi. Parçanın sözleri Koray Albayrak'a ait. Bestenin aranje ve mastering işlemleri ise Onur Aşar tarafından gerçekleşti. Son olarak yeni eseriyle alakalı görüşlerini aldığımız genç şarkıcı sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir şeyler üretebilmenin ve bunu dinleyicilere ulaştırabilmenin duygular nezdinde gerçekten tarifi yok. Kim bilir kaç gece stüdyoda sabahlıyor ve gerek altyapısını gerekse sözlerini eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. Sonra bu ürün içinize siniyor ve dinleyicilere servis ediyorsunuz. Milyonlarca kişi tarafından kabul görüp beğeniliyorsunuz. Bunu hangi para ya da hangi güç sağlayabilir ki? Bence hiçbiri. Bunun tek bir karşılığı olmalı, emek ve gayret. 'Öle Öle' adlı single için çok çalıştık. Eminim bu şarkı da hak ettiği değeri görecektir." - ANKARA

İstanbul, Müzik, Fırat, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Genç kuşağın yeni sanatçısı Fırat Acar'ın 'Öle Öle' adlı son single gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika Magazin


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