Genç Kuşak Bağcan'dan Kadıköy'de Yeni Yıla Merhaba Konseri

Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen konser, 3 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Caddebostan Kültür Merkezi'nde.

Türk halk müziği ve protest müziğin en önemli isimlerinden Selda Bağcan'ın yeğeni olan ve müzisyen bir aileden gelen Seda Bağcan, kişisel gelişim süreçleri ile müziği birleştirdiği çalışmaları ile öne çıkıyor. Zihinlerin sakinleştirilmesi, farkındalıkların arttırılması gibi konularda müziğin yol gösterici rolü olduğunu söyleyen Bağcan'ın yeni yıla merhaba konserinin teması da "Şifa, Müzik ve Bilimin Buluşması" üzerine olacak.

Romanya Spiru Haret Üniversitesi tarafından "İnsanlığın Gelişimine ve Sürdürülebilir Eğitimine Adanmışlığı" nedeniyle verilen "Diploma of Excellence"ın sahibi olan SedaBağcan'a 2018 yılında çıkan LOVE ablümünde ablaları Sonat ve Serenad Bağcan da vokalleri ile eşlik etmişti.