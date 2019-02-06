Genç kuşakların kültürel değerlerle tanışmaları için destek olun!

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2 saat önce
Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi'nde 7-15 Şubat tarihleri arasında tüm bağışlar Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı için toplanıyor.
Türkiye'de bireysel bağış ve sivil toplum farkındalığını artırmak amacıyla yola koyulan Sosyal Bağış Hareketi'nde 7-15 Şubat tarihleri arasında tüm bağışlar Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı için toplanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:57
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