Üye Girişi
Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu - Son Dakika

Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu

22.07.2021 14:08

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayta emniyetteki ilk ifadesinde "Yanındaki erkekler bana nispet yaparcasına hareketler yapınca sinirlendim ve darp ettim" diyerek kendini savundu.

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden 28 yaşındaki Mücahit İsmail Ayta, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"ERKEKLERLE BANA NİSPET YAPINCA DARP ETTİM"

Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

ESKİ SEVGİLİSİNE TEKME VE YUMRUKLAR SAVURDU

Manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Beşiktaş Ortaköy'deki bir mekana eğlenmeye gitti. Arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiren Akbaş, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Gizem Akbaş'ın paylaşımlarını gören eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ise mekana gelerek mankene saldırdı. Ayta, suratına yumruk atarak yere düşürdüğü Akbaş'a defalarca tekmeleyerek burnunu kırdı.

Manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Yaşadığı olay sonrası isyan eden manken Gizem Akbaş ise "Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" diyerek isyan etmişti.

Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, Erkeklerle nispet yaptı diyerek kendini savundu

Gizem Akbaş, Hisarcık, Beşiktaş, İsyan, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, 'Erkeklerle nispet yaptı' diyerek kendini savundu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı 13:51 Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı 13:35 Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı 13:25 Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti 12:08 Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır 11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 10:24 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor 09:37 Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor

Son Dakika Haberleri
14:08 Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu
14:00 Ali Koç, 2021-2022 sezonu için iddialı konuştu: Bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz
13:50 Tokyo Olimpiyatlarında skandalların sonu gelmiyor! Törenden sorumlu yetkili, soykırımı alaya alan sözleri sonrası görevden alındı
13:39 Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti
13:34 Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı
13:31 Soyunma odasında Fatih Terim fırtınası esti! PSV mağlubiyetinin bedelini herkese ödetecek
13:29 Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi
13:24 Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
12:29 Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor
12:21 Türk futbolu dibe batıyor! Bütün umut, bu akşam oynanacak Sivasspor maçında
Ali Koç, 2021-2022 sezonu için iddialı konuştu: Bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz Ali Koç, 2021-2022 sezonu için iddialı konuştu: Bu sezon 7 senelik şampiyonluk hasretini dindireceğiz         
14:01
Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti         
13:40
Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi         
13:29
Youtube, Brezilya Devlet Başkanı'na ayar verdi! Videoları, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kaldırıldı Youtube, Brezilya Devlet Başkanı'na ayar verdi! Videoları, koronavirüsle ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kaldırıldı         
12:27
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
11:27
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi         
10:48
Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor         
09:51
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 14:15:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement