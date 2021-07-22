Genç mankeni öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta, "Erkeklerle nispet yaptı" diyerek kendini savundu

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden 28 yaşındaki Mücahit İsmail Ayta, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

"ERKEKLERLE BANA NİSPET YAPINCA DARP ETTİM"

Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

ESKİ SEVGİLİSİNE TEKME VE YUMRUKLAR SAVURDU

Manken Gizem Akbaş, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla Beşiktaş Ortaköy'deki bir mekana eğlenmeye gitti. Arkadaşlarıyla keyifli zaman geçiren Akbaş, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Gizem Akbaş'ın paylaşımlarını gören eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta ise mekana gelerek mankene saldırdı. Ayta, suratına yumruk atarak yere düşürdüğü Akbaş'a defalarca tekmeleyerek burnunu kırdı.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Yaşadığı olay sonrası isyan eden manken Gizem Akbaş ise "Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" diyerek isyan etmişti.