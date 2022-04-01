Ortahisar Belediye Başkanı Genç, kutlamalarda silah kullanılmaması uyarısında bulundu - Son Dakika

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'un kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasına yönelik uyarıda bulundu.

Genç, Medical Park Stadyumu'nda yaptığı açıklamada, daha önceki kutlamalarda yorgun mermi nedeniyle iki çocuğun yaşamını yitirdiğini anımsatarak, şampiyonluk kutlamalarına gölge düşmemesi için herkesin silahlı kutlamadan uzak durması gerektiğini vurguladı.

Trabzonluların özlemle ve hasretle beklediği 8'inci şampiyonluğu kutlayacağını belirten Genç, "Şampiyonluğun heyecanını, mutluluğunu şimdiden yaşıyoruz. Bundan dolayı da sevinçli ve gururluyuz. Ama 8. şampiyonluk sevincimizin adeta kursağımızda kalmaması adına hepimiz sorumlu davranmalıyız. Bir yorgun merminin bile sebep olabileceği üzücü hadiselere mahal vermeyelim." ifadesini kullandı.

Genç, yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı ve Feyzanur Keleş adına forma hazırladıklarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Eğer silahlar kullanılmasaydı şampiyonluk sevincini tatmak için Emir Yuşa ve Feyzanur yavrumuz şu anda bu mutluluğu büyük bir heyecanla yaşayabilmek için aramızda olacaktı. Onlarla birlikte bu sevinci paylaşacaktık. Maalesef onlar yorgun mermi dediğimiz üzücü bir hadiseyle aramızdan ayrıldı. O nedenle bütün Trabzonlular olarak sevincimizi hep beraber büyük bir coşkuyla yaşayalım, şampiyonluk sevincini büyük bir gururla kutlayalım, heyecanla kutlayalım ama mutlak surette silaha sarılmayalım, takımımıza sarılalım, birbirimize sarılalım, bu mutluluğu doyasıya yaşayalım. Horonlarımızla, halaylarımızla, hop teklerimizle birlikte hep beraber bu mutluluğu paylaşalım. Bir taraftarımızın bile bu hadiseler nedeniyle aramızdan ayrılması bütün bu sevincimizi gölgede bırakır. Sayısız şampiyonlukların hiçbir tanesi bu sonuca değmez."