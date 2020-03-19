Genç Medyacılar Derneği Başkanı Çınar: "Büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç Medyacılar Derneği Başkanı Çınar: 'Büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın... - Son Dakika

Genç Medyacılar Derneği Başkanı Çınar: "Büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın...

6 saat önce

Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar, "Vatandaşlarımızı olup bitenlerden haberdar edebilmek için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız da bu virüse karşı korunmalıdır" dedi.

Genç Medyacılar Derneği Başkanı Çınar:

Genç Medyacılar Derneği (GMD) Başkanı Umut Emre Çınar, "Vatandaşlarımızı olup bitenlerden haberdar edebilmek için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız da bu virüse karşı korunmalıdır" dedi.


GMD Başkanı Umut Emre Çınar, dünyayı sarsan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan 'korona virüs' salgını konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi için sahada görev yapan medya çalışanlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürekli sahada olan gazetecilere hijyen kiti verilmesi gerektiğini belirten Çınar, "Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve halkın haber alma hakkını temin edebilmek için basın mensuplarımız sürekli görevlerinin başında. Bu yüzden basın mensuplarımızı da düşünmeli ve sürekli sahada olan gazetecilere hijyen kiti verilmelidir" ifadelerini kullandı.


Salgın, savaş veya doğal afet gibi durumlarda sağlık ve güvenlik personellerinin dışında basın mensuplarının vatandaşların haber alma ve bilgilendirilme misyonunu yerine getirmek için sahada türlü zorluklara karşı fedakarca çalıştığını kaydeden Çınar, "Basın emekçilerimiz her koşulda olduğu gibi virüs salgını sürecinde de sahada, görevlerinin başında. Vatandaşlarımızı olup bitenlerden haberdar edebilmek için büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren basın mensuplarımız da bu virüse karşı korunmalıdır" dedi.


Salgınla ilgili yapılan basın toplantılarında ve karantina alanlarında haber yapmak için bulunan basın mensupları için risklerin arttığını vurgulayan Çınar, "Bu konuyla ilgili de bir tedbir alınmalı ve basın mensuplarının bu virüsten etkilenmelerinin önüne geçilmelidir. Bu anlamda meslektaşlarımıza başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere medya kuruluşları tarafından hijyen kitleri verilmelidir" diye konuştu.


Virüse karşı bağışıklık sisteminin korunmasında uyku düzeninin çok önemli olduğu yönünde uzmanların açıklamalarını hatırlatan Çınar, "Bu konu ile ilgili medya kurumları mesai düzenlemesi yapmalıdır. Uzun çalışma saatlerinin önüne geçilerek vardiya sistemi oluşturulmalı, salgını takip eden basın mensuplarının uyku düzenlerinin korunması sağlanarak bağışıklık sistemlerinin çökmesinin önüne geçilmelidir" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Umut Emre, Çınar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:16 Kaynak: İHA

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