Genç melekler Türkiye şampiyonu

Muratpaşa Belediyespor'un genç melekleri, Sivas'ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası finalinde Sivas Belediyespor'u yenerek kupayı Antalya'ya getirdi.



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal öncülüğünde son 4 yıl içinde yaşadığı dönüşümle kadın hentbolunda ekol haline gelen Muratpaşa Belediyespor'da sezonun ilk kupası genç takımdan geldi. Paşanın genç melekleri, Sivas'ta düzenlenen Hentbol Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nı birinci tamamladı.



21 takımın katıldığı şampiyonada Paşanın genç melekleri, kupa yolculuğuna B grubunda başladı. Muratpaşa; Bursa, Trabzon, Kastamonu ve Muğla temsilcilerinin yer aldığı gruptan namağlup çıktı. Çeyrek finalde Antalya Gazi ile karşılaşan Paşanın genç melekleri, adını yarı finale yazdıran takım oldu. Muratpaşa Belediyespor, yarı finalde Kastamonu Araç Belediyespor'la karşılaştı. Genç takım, zorlu geçen karılaşmayı 28-27 kazanırken şampiyonada finalin adı Muratpaşa Belediyespor – Sivas Belediyespor oldu. Genç Melekler, büyük çekişmeye sahne olan maçı 33-32 kazanarak kupayı Antalya'ya getirmeyi başardı.



"Bir nebze tebessüm"



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, genç takımı ve teknik heyeti kutlarken " Elazığ'da yaşanan deprem felaketiyle büyük bir acı ve üzüntüyü yaşadığımız, bir taraftan da başlattığımız yardım kampanyasıyla depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Muratpaşa Belediyespor genç kadın hentbol takımımızın başarısı bir nebze olsun tebessüm etmemizi sağladı. Tüm sporcularımızı, onlara destek olan ailelerini ve teknik heyeti tekrar tekrar kutluyorum" diye konuştu.



Bununla birlikte, Muratpaşa Belediyespor'un 2 yıl önce başlattığı 'Minik Melekler Hentbol Projesi' kapsamında tamamı Muratpaşa Belediyesporlu sporculardan kurulu Merkez Ortaokulu da namağlup Antalya şampiyonu oldu. Antrenörlüğünü Seçil Tut'un yaptığı minik hentbolcular, şampiyonluğu Nadire Konuk ve Ali Oğuz Konuk İlkokulu'yla paylaştı. - ANTALYA