Genç Memur-Sen'den Bektaş'a Ziyaret
13 dakika önce
Zonguldak Genç Memur-Sen yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.
Zonguldak Genç Memur-Sen
yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş
'ı ziyaret etti.
Zonguldak Genç Memur-Sen Başkanı Hasan Üstünkol, Başkanvekili Murat Aygüneş, Başkan Yardımcıları Murat Kara
, Levent Bilir, Rıdvan Kapuağası ve Resul Çetinoğlu Vali Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek 81 İl Genç Memur-Sen başkanının kaleme aldığı "İman ve İnancın Zaferi 15 Temmuz Destanı" adlı kitabı takdim etti. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:56 Kaynak: İHA
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