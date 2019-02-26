Son Dakika Haberleri: Genç Memur-Sen'den Bektaş'a Ziyaret

Genç Memur-Sen'den Bektaş'a Ziyaret

13 dakika önce

Zonguldak Genç Memur-Sen yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Genç Memur-Sen'den Bektaş'a Ziyaret, System.String[]
Zonguldak Genç Memur-Sen yönetimi, Vali Erdoğan Bektaş'ı ziyaret etti.

Zonguldak Genç Memur-Sen Başkanı Hasan Üstünkol, Başkanvekili Murat Aygüneş, Başkan Yardımcıları Murat Kara, Levent Bilir, Rıdvan Kapuağası ve Resul Çetinoğlu Vali Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret ederek 81 İl Genç Memur-Sen başkanının kaleme aldığı "İman ve İnancın Zaferi 15 Temmuz Destanı" adlı kitabı takdim etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:56 Kaynak: İHA

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