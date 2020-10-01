Elazığ'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Elazığ'dan Azerbaycan'a destek

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'dan Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'dan Azerbaycan'a destek amacıyla basın açıklaması yapıldı.

Eğitim Bir-Sen Elazığ Şubesi, Azerbaycan'a destek vermek amacıyla Öğretmenevi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitim Bir-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, Genç Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Berdan Ölçücü ve üyelerin katıldığı basın açıklamasında 'İki vatan tek can Türkiye- Azebaycan' pankartı açılarak Azerbaycan halkının yanında olunduğu ifade edildi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da son zamanlarda yaşanan hadiselerin herkes tarafından bilindiğini belirten Genç Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Berdan Ölçücü "Zira bu hadisenin bugünün meselesi olmadığını ve tarihe geçmiş kara bir leke olarak günümüze kadar geldiğini bütün dünya bilmektedir. Ermenistan 30 sene önce uluslararası hukuku hiçe sayarak, Azerbaycan toprağı olan Karabağ'ı işgal etmiş ve bu işgal esnasında hiçbir ahlaki kural tanımayan saldırganlığı ile adeta bir katliam gerçekleştirmiştir. Azerbaycan topraklarının neredeyse beşte birini işgal eden ve milyonlarca insanı yurtlarından ederek, başta biliyoruz. Ancak ne acıdır ki bütün dünya devletlerinin söz konusu 'biz'olunca ortaya koyduğu 'üç maymun'u oynama tavrı yine değişmemiş ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesi her koşulda uluslararası camiada örselenmiştir" dedi.

Azerbaycan'a her daim destek vereceklerini dile getiren Ölçücü, "Azerbaycan, yaşanan bunca kıyımdan sonra kendi öz toprağını geri almak için her türlü meşru gayreti sarf etmiş olsa da uluslararası camia duyarsız kalmış ve Ermenistan bu durumdan güç alarak şımarık tavrını sürdürerek her koşulda provokasyonlarını sürdürmeyi devam ettirmiştir. 28 Eylül sabahı Ermenistan silahlı güçlerinin yeniden ahlaksızca yaptığı saldırıya meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan'ın yanında olmak boynumuzun borcudur. Bir yanda kendi toprakları işgal edilen kardeş ülke, diğer yanda ise işgalci konumunda olan bir ülke varken bizlere de 'Dünya Beşten Büyüktür'diyen iradenin arkasında durarak, haklı olan Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında, omuz omuza mücadele vermekten başka seçenek yoktur.'Ülkemizin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek sadece devletlerimiz arasındaki kardeşlik hukuku sebebiyle değildir. Aynı zamanda 30 senedir kardeş Azerbaycan'a yapılan haksızlığa ve hukuksuzluğa gösterilen haklı bir tepkidir. Bizler, bugün Ermenistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak, dost ve kardeş ülke Azerbaycan topraklarına yönelik haksız saldırılarını, insanlık dışı işgallerini protesto etmek, hiçbir şekilde izahı olmayan hukuksuz saldırılar nedeniyle şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi anmak ve ne olursa olsun Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu açıklamak için buradayız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek
Elazığ'dan Azerbaycan'a destek

Genç Memur Sen, Ermenistan, Azerbaycan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'dan Azerbaycan'a destek - Son Dakika

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